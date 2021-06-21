Открытие Турции ударило по туризму Тюменской области

Туристы из ХМАО хотят отдыхать в Турции, а не в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На фоне возобновления авиасообщения России и Турции жители Ханты-Мансийского автономного округа начали массово отказываться от отдыха в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. До этого URA.RU сообщало о том, что из-за небывалого наплыва северян в Тюмени невозможно попасть на пляжи и базы отдыха.

«Большинство туристов, выбирая между отдыхом в Тюменской области и Турции сделают выбор в пользу последней. К тому же, отдых там обойдется немногим дороже, чем у нас в регионе. Узнав о том, что Турцию „открыли“, жители соседнего ХМАО начали массово отказываться от запланированного отдыха в Тюмени», — пояснил собеседник агентства.

Другой инсайдер URA.RU, близкий к сфере гостиничного бизнеса, заявил, что северяне начали активно снимать бронь номеров в тюменских отелях и гостиницах. «Когда авиасообщение между Турцией и Россией было приостановлено, в тюменских гостиницах начался настоящий ажиотаж: жители ХМАО активно бронировали номера, рассчитывая отдохнуть если не в Турции, то, хотя бы, в Тюмени, где климат гораздо мягче, чем в Югре. Сейчас ситуация обратная. Свободные номера есть практически во всех отелях. Люди меняют планы», — пояснил он в беседе с URA.RU на условиях анонимности.

В региональный департамент потребительского рынка и туризма направлен запрос. Аналогичные запросы направлены в адрес крупнейших тюменских гостиниц. Ранее URA.RU писало о том, что в 2019 году общий турпоток в Тюменской области составил 3 млн 258 тыс. человек. Доля гостей из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры составила 23%.