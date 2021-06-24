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В Тюменской области возвращают закрытые коронавирусные госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Из-за роста числа больных коронавирусом, в Тюменской области открывают ранее закрытые моногоспитали Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области начинают работу госпитали для лечения больных коронавирусом, ранее закрытые за ненадобностью. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-19, возвращаются в строй учреждения, которые были перепрофилированы под моноинфекционные госпитали. Коечный фонд для больных коронавирусом увеличен на 420 мест», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

С сегодняшнего дня работу по инфекционному профилю возобновляет филиал Боровской участковой больницы (90 коек). Завтра больных начнет принимать центр «Градостроитель», в нем смогут разместить до 200 зараженных коронавирусом.

Кроме того, 28 июня коечный фонд будет увеличен в районах юга области:

  • Упоровская районная больница (70 коек);
  • Сорокинская районная больница (60 коек).

Скажутся ли вводимые изменения на оказании плановой помощи гражданам с другими заболеваниями, не уточняется. Агентство направило запрос в оперативный штаб.

В прошлом году из-за эпидемии в больницах области приостановили оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Некоторые учреждения полностью перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом.

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