В Тюменской области возвращают закрытые коронавирусные госпитали

Из-за роста числа больных коронавирусом, в Тюменской области открывают ранее закрытые моногоспитали Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области начинают работу госпитали для лечения больных коронавирусом, ранее закрытые за ненадобностью. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-19, возвращаются в строй учреждения, которые были перепрофилированы под моноинфекционные госпитали. Коечный фонд для больных коронавирусом увеличен на 420 мест», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

С сегодняшнего дня работу по инфекционному профилю возобновляет филиал Боровской участковой больницы (90 коек). Завтра больных начнет принимать центр «Градостроитель», в нем смогут разместить до 200 зараженных коронавирусом.

Кроме того, 28 июня коечный фонд будет увеличен в районах юга области:

Упоровская районная больница (70 коек);

Сорокинская районная больница (60 коек).

Скажутся ли вводимые изменения на оказании плановой помощи гражданам с другими заболеваниями, не уточняется. Агентство направило запрос в оперативный штаб.

В прошлом году из-за эпидемии в больницах области приостановили оказание профилактической и плановой медицинской помощи. Некоторые учреждения полностью перепрофилировали под лечение зараженных коронавирусом.