Анна Васильева завоевала четыре медали на Первенстве Мира по пауэрлифтингу в Румынии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортсменка из Кургана Анна Васильева завоевала четыре медали, в том числе три золотых, на Первенстве Мира по пауэрлифтингу среди юниорок. Об этом URA.RU рассказали в управлении по физкультуре и спорту Курганской области.

«Воспитанница тренера Максима Алференко из курганского спортивного клуба „Трактор“ вступила в борьбу за награды вечером 26 августа. Анна Васильева набрала в сумме троеборья 517,5 кг (195 кг — в приседании, 152,5 — в жиме лежа и 170 кг — в становой тяге), прибавив к большой золотой три малые медали (две золотых и серебряную) в отдельных упражнениях», — рассказали в спортуправлении региона.

Первенство Мира по пауэрлифтингу проходит в городе Орадя (Румыния) с 22 по 28 августа. Мастер спорта Анна Васильева из Кургана выступает в составе сборной команды России в весовой категории до 69 кг, введенной в пауэрлифтинге только с 2021 года.

Анна Васильева завоевала большую золотую три малые медали (две золотых и серебряную) в отдельных упражнениях Фото предоставлено управлением по физкультуре и спорту Курганской области