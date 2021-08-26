26 августа 2021

Для жителей Тюменской области ввели новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Жители Тобольска смогут напрямую летать в Москву, тюменцы — в Краснодар Фото:

Жители Тюменской области смогут напрямую летать из Тюмени в Краснодар, и из Москвы в Тобольск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Особенность осенне-зимнего сезона заключается в том, что компания усилила свое традиционное направление — Сибирь. Из Москвы запускаем новый рейс в Тобольск. Он востребован у туристов и бизнес-пассажиров. Тюмень напрямую свяжем с Краснодаром», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании Utair.

Согласно данным с сайта перевозчика, купить билеты в Краснодар уже можно. А вот полеты в Тобольск пока в продаже не появились.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую. Воздушную гавань планируют открыть осенью текущего года, туда уже набрали персонал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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