Для жителей Тюменской области ввели новые авиарейсы

Жители Тюменской области смогут напрямую летать из Тюмени в Краснодар, и из Москвы в Тобольск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.
«Особенность осенне-зимнего сезона заключается в том, что компания усилила свое традиционное направление — Сибирь. Из Москвы запускаем новый рейс в Тобольск. Он востребован у туристов и бизнес-пассажиров. Тюмень напрямую свяжем с Краснодаром», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании Utair.
Согласно данным с сайта перевозчика, купить билеты в Краснодар уже можно. А вот полеты в Тобольск пока в продаже не появились.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство аэропорта в Тобольске вышло на финишную прямую. Воздушную гавань планируют открыть осенью текущего года, туда уже набрали персонал.
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