28 августа 2021
27 августа 2021

Главный курганский вуз разъяснил, как будут учиться студенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
В курганском вузе лекции будут в формате онлайн Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганском государственном университете (КГУ) обучение с 1 сентября начнется в смешанном формате. Информация об этом размещена на сайте вуза.

«С 1 сентября занятия будут проходить в смешанном формате: потоковые лекции будут проводиться онлайн, а практические занятия и занятия в малых группах — в традиционном формате», — сказано в сообщении КГУ.

Указанная форма обучения связана с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19. В вузе действует масочный режим. При этом студенты смогут получить маски в орготделах институтов. В КГУ проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся и сотрудников. В учебных корпусах работают посты бесконтактной термометрии. Все желающие могут вакцинироваться от COVID-19.

URA.RU писало, что крупнейшие вузы Кургана переходили на дистанционное обучение в октябре 2020 года в связи с ситуации с коронавирусом. На 29 августа 2021 года в Курганской области зафиксировано 124 новых случая COVID-19. Выписаны по выздоровлению 55 человек. Всего выявлены 29 тысяч 657 случаев коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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