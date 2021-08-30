День знаний в Кургане пройдет с ограничениями

Запрет в Кургане будет действовать 1 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя. Данная информация была размещена 31 августа на сайте городской администрации.

«1 сентября 2021 года, в День знаний, с 8:00 часов до 23:00 часов на территории города будет запрещена продажа алкогольной продукции. Запрет введен Постановлением Администрации города Кургана № 6203 от 30 августа 2021 года», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Алкоголь нельзя будет продавать в магазинах. Однако запрет не будет действовать на продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах.

Ранее похожий запрет ввели в Кургане 21 августа, когда проходил День города. То же ограничение действовало и во время Дня города в Шадринске.