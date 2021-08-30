30 августа 2021
28 августа 2021

День знаний в Кургане пройдет с ограничениями

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
Запрет в Кургане будет действовать 1 сентября (архивное фото) Фото:

В Кургане 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя. Данная информация была размещена 31 августа на сайте городской администрации.

«1 сентября 2021 года, в День знаний, с 8:00 часов до 23:00 часов на территории города будет запрещена продажа алкогольной продукции. Запрет введен Постановлением Администрации города Кургана № 6203 от 30 августа 2021 года», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Алкоголь нельзя будет продавать в магазинах. Однако запрет не будет действовать на продажу спиртного в кафе, барах, ресторанах.

Ранее похожий запрет ввели в Кургане 21 августа, когда проходил День города. То же ограничение действовало и во время Дня города в Шадринске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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