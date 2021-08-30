Тюменские власти изменили список коронавирусных ограничений

Бары и рестораны вновь могут принимать посетителей по ночам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области разрешили кафе и ресторанам работать в ночное время, но продлили запрет на функционирование фудкортов и детских игровых зон в торговых центрах. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе области.

«С 31 августа снят запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на работу с 24:00 до 06:00. Это касается тех, кто осуществляет организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывает услуги общественного питания», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

В то же время в регионе до 15 сентября продолжает действовать запрет на работу фудкортов (за исключением доставки и розничной продажи без употребления в общем зале), детских игровых комнат и развлекательных центров, расположенных в ТЦ. Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, действует в Тюменской области до 12 сентября.