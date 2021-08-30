30 августа 2021

Тюменские власти изменили список коронавирусных ограничений

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Концерт Лены Катиной. Тюмень, бар
Бары и рестораны вновь могут принимать посетителей по ночам Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области разрешили кафе и ресторанам работать в ночное время, но продлили запрет на функционирование фудкортов и детских игровых зон в торговых центрах. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе области.

«С 31 августа снят запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на работу с 24:00 до 06:00. Это касается тех, кто осуществляет организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывает услуги общественного питания», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

В то же время в регионе до 15 сентября продолжает действовать запрет на работу фудкортов (за исключением доставки и розничной продажи без употребления в общем зале), детских игровых комнат и развлекательных центров, расположенных в ТЦ. Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, действует в Тюменской области до 12 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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