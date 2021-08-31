В ЯНАО мэрия сорвала сроки сдачи ключевой дороги

Срок сдачи дороги был перенесен из-за проблем с поставками стройматериалов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ремонт дороги в Ноябрьске был продлен из-за сбоя в поставках строительных материалов. Сообщает URA.RU пресс-служба администрации города

«В связи с нарушениями в сроках поставок строительных материалов, поставщиками. Срок выполнения работ на улице Советская продлен до 15 сентября. Но возможно они будут закончены раньше» — рассказывает URA.RU пресс-служба.

Дорога на улице Советской является ключевой для города, так как соединяет его с мостом на промзону. Из-за ремонта жителям приходится пользоваться объездом, чтобы попасть на мост, или пользоваться входами в разных частях города.

В городе продолжается ремонт дорог по улицам Советская, Высоцкого и дороги, ведущей в аэропорт. Обновление последней продлили до конца октября в связи с увеличением выделенного регионального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ЯНАО выросли цены на строительные материалы. Это, возможно, могло стать причиной проблем с поставками продукции.