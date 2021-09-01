Цены за сутки разнятся от 9 до 50 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

На посуточную аренду в ЯНАО выставили загородные дома с необычным интерьером. Об этому URA.RU сообщили в пресс-службе Авито.

Дом в стиле лофт выставлен в Салехарде за 9 900 рублей в сутки. Однако в выходные цена на него поднимается до 17 900 рублей. «В доме есть обеденная зона с большим столом, кухня, туалет, зона отдыха. Кухня оборудована всем необходимым. В доме имеется гриль-зона», — говорится в описании к объявлению.

В Губкинском посуточно сдают дом-баню в деревенском стиле. Он находится рядом с речкой Пякупур и подходит для отдыха всей семьей. В доме есть караоке, бильярд, игровая приставка и гриль-зона. В будние дни цена на такой дом составит 10 000 рублей, в выходные — 15 000.

Дом с интерьером в стиле эклектика и минимализм можно снять в Новом Уренгое. Арендодатель обещает постояльцам, что они проведут незабываемый отдых в домашней атмосфере, смогут воспользоваться баней и приготовить ужин на мангале. Цена за сутки — 20 000 рублей.

Также в Новом Уренгое на суточную аренду выставлен коттедж из экологически чистых природных материалов. В доме есть русская баня, бассейн, мангальная зона и беседка. Цены за аренду начинаются от 20 000 рублей.

Самым дорогим оказался роскошный светлый коттедж в Ноябрьске. Его арендуют для проведения праздников, торжеств, свадеб и фотосессий. В нем есть бальный зал, лестница с коваными перилами, камин и выход в лес. «Остановиться в таком коттедже стоит от 50 000 рублей в сутки. Это самый дорогой вариант на рынке посуточной аренды Ямала», — добавили в пресс-службе Авито.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вырос спрос и цены на посуточную аренду загородных домов. Цены повысились почти в два раза.

Дом в стиле лофт в Салехарде за 9900 рублей в сутки Сайт Авито

Дом-баня в Губкинском Сайт Авито

Дом в Новом Уренгое за 20 000 в сутки Сайт Авито

Бревенчатый дом с бассейном в Новом Уренгое Сайт Авито

Роскошный коттедж в стиле прованс с бальным залом Сайт Авито