В лесу под Курганом откроют аквапарк

Аквапарк станет частью зоны отдыха «Серебряный ручей» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Кетовском районе (Курганская область), в зоне отдыха «Серебряный ручей», откроют аквапарк. Данная информация была размещена 2 сентября в группе Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте», который был создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

«В Департаменте природных ресурсов Курганской области сообщили, что на территории озера в Кетовском районе сейчас реализуется инвестиционный проект «Организация зоны отдыха «Серебряный ручей». До конца 2022 года инвесторы планируют очистить дно карьеров, а также организовать для посетителей зону отдыха: поставить домики, открыть аквапарк, кафе и платную рыбалку», — рассказали в ЦУР.

По данным представителей центра, летом жители региона направили более 500 обращений, которые касались благоустройства зон отдыха и пляжей. Часть из них была посвящена «Серебряному ручью».

В 2012 году была приостановлена деятельность базы отдыха «Серебряный ручей». Тогда представители облдумы сообщали, что объект можно будет использовать в полном объеме после того, как залежи силикатного песка будут разработаны, а территория рекультивирована и передана владельцу. «Серебряный ручей» находится в лесу у поселка Старый Просвет.