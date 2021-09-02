Мэрия прокомментировала снос павильона экс-главы курганской ОПГ

На Некрасовской ярмарке снесли скандальный павильон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Павильон на Некрасовской ярмарке в Кургане, принадлежавший когда-то бывшему главарю ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову, снесли сами владельцы. После долгих судебных разбирательств объект признали незаконным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Кургана.

«Указанный нестационарный торговый объект (НТО) был размещен самовольно. Собственник обращался в суд с иском о признании действий администрации по демонтажу НТО недействительными. Однако его требования были отклонены судом. Объект демонтирован собственником в добровольном порядке», — говорится в ответе мэрии.

Решение о демонтаже, уточнили в администрации, принято в связи с тем, что объект не обновлялся. Сейчас территория будет приведена в порядок. На Некрасовской ярмарке идет реконструкция.

URA.RU писало, что павильон принадлежал экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову, его пытались сжечь. Кроме того, УФАС по Курганской области выявило, что администрация Кургана незаконно заключила с АО «Курганский центральный рынок» соглашение об аренде территории городских ярмарок.

Владелица павильона Ольга Дмитренкова жаловалась в СКР. Ситуацию взял под контроль председатель СУ СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации, выразившемся в неправомерном делегировании АО «Курганский центральный рынок» полномочий по организации Некрасовской ярмарки.