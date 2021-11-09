Силовики проверяют сжигание опасных отходов в Кургане

Медицинские отходы хранили и сжигали на улице Омской в Кургане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку на территории промышленной зоны в Кургане, где незаконно хранили и сжигали медицинские отходы. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по факту складирования и уничтожения медицинских отходов на территории промышленной зоны, расположенной по улице Омской в городе Кургане. В рамках проверки на место несанкционированного склада медицинских отходов осуществлен выезд следственной группы с привлечением специалистов ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“», — говорится в сообщении.

Следователи обнаружили на месте медицинские отходы — использованные медицинские перчатки, шприцы, капельницы, перевязочный материал. В рамках проверки планируется установить все обстоятельства размещения и уничтожения опасных отходов и причастных к этому лиц.

Прокуратура Кургана и Курганская природоохранная прокуратура также проводят проверку по факту обнаружения склада медицинских отходов на улице Омской. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности размещения на земельном участке склада медицинских отходов, их хранения и утилизации, а также возможного негативного влияния на окружающую среду», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2019 году на улице Омской в Кургане уже находили подпольный склад, где сжигали медицинские отходы. В офисе «Центра утилизации медицинских отходов» прошли обыски, региональное СУ СК возбудило уголовное дело. В сентябре 2021 года прокуратура требовала через суд приостановить деятельность этой компании за нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства при сжигании медицинских отходов в микрорайоне Рябково.