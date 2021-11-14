14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Тюмени косметолог пойдет под суд за смерть клиентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии Эпилас. Москва, центр косметологии, эпилас, epilas
52-летняя женщина-косметолог Тюмени может отправиться в колонию на 6 лет Фото:

В Тюмени косметолог пойдет под суд за оказание услуг, в результате которых которых погибла 46-летняя женщина. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления СК. Там уточнили, что тюменка подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

«В Тюмени по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлекших смерть женщины, возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — указано в сообщении Следственного комитета.

По версии следствия, 29 сентября подозреваемая в домашних условиях оказала косметологические услуги 46-летней клиентке, которые привели к гибели последней. При этом 52-летняя женщина не имела необходимого медицинского образования и лицензии на работу в области косметологии. За смерть пациентки ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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