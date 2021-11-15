В природе встречаются только шестиконечные снежинки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана представили концепцию для праздничного оформления города к Новому году в едином стиле. Курганцы обратили внимание, что в логотипе используются восьмиконечные снежинки, однако в природе таких не существует.

«Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений разработал концепцию праздничного оформления территорий города. Примеры логотипов и других элементов декора могут быть использованы для украшения фасадов, витрин, окон, организаций и учреждений, а также общественного транспорта», — говорится в сообщении мэрии.

По словам главного архитектора Кургана Кирилла Жученко, в основе праздничной концепции лежит дизайн-код города. «Это прослеживается в геометрических узорах и наклонных линиях. За основу концепции взяты зеленый и синий цвета, также в цветовой палитре использованы желтый, красный и голубой оттенки», — отмечают в мэрии.

Читатели URA.RU обратили внимание, что все снежинки в новогоднем оформлении — восьмиконечные. «Из уроков физики известно, что у снежинок может быть шесть лучей или граней. В очень редких случаях — 12. Но никак не восемь», — рассказал один из собеседников URA.RU.

Такая же информация опубликована и на сайте Гидрометцентра России. «Молекулы воды в кристалле льда формируют шестиугольную решетку. Шестикратная симметрия снежинок берет свое начало от кристаллической решетки льда — между лучами кристалла возможны углы лишь в 60 и 120 градусов», — отмечают в ведомстве.

На сайте мэрии также опубликована прошлогодняя концепция новогоднего оформления. В ней используются шестиконечные снежинки.

Впервые власти предложили оформлять город к Новому году в едином стиле в ноябре 2019 года. Тогда чиновникам раздали инструкцию, как правильно вырезать снежинки, которую высмеяли шоумен Иван Ургант и телеведущая Ольга Скабеева. Эта инструкция предполагала изготовление пятиконечных снежинок, которых также не существует в природе.

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана

Фото: Концепция праздничного оформления территорий города Кургана