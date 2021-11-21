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Тюмень накроет снежный шторм

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Нижневартовск, снег, непогода, метель, снегопад
Тюменцев ожидают штормовой ветер и мокрый снег Фото:

Сильный порывистый ветер с мокрым снегом накроет Тюменскую область 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«22 ноября днем ожидаются осадки (снег и мокрый снег), местами гололед. Ветер от 8 до 13 м/с, в отдельных районах — порывы до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Температура воздуха будет держаться в интервале от -1 до -6 градусов. Жителям рекомендуют воздержаться от выездов на трассы, стороной обходить рекламные щиты и линии электропередач, и не оставлять детей без присмотра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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