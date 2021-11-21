Тюмень накроет снежный шторм

Тюменцев ожидают штормовой ветер и мокрый снег Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сильный порывистый ветер с мокрым снегом накроет Тюменскую область 22 ноября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«22 ноября днем ожидаются осадки (снег и мокрый снег), местами гололед. Ветер от 8 до 13 м/с, в отдельных районах — порывы до 18 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Температура воздуха будет держаться в интервале от -1 до -6 градусов. Жителям рекомендуют воздержаться от выездов на трассы, стороной обходить рекламные щиты и линии электропередач, и не оставлять детей без присмотра.