Тюменские коммунисты открестились от поддержки антиваксеров

Депутат облдумы Иван Левченко заявил, что КПРФ не выступает против вакцинации Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Тюменское отделение КПРФ никогда не призывало людей не вакцинироваться от коронавируса. Об этом 25 ноября на заседании областной думы заявил член фракции коммунистов Иван Левченко. По его словам, СМИ неправильно трактуют позицию партии.

«Говорят, что КПРФ агитирует [против вакцинации]. КПРФ никогда не призывала людей не вакцинироваться. Мы говорим, что вакцинация должна быть добровольной. Потому что должны учитываться интересы людей с хроническими заболеваниями, и уже переболевших [коронавирусом] людей», — отметил депутат.

По словам Левченко, антиваксеров, которые агитируют против вакцинации, 3-4% от числа привитых. «Да, такая агитация, это неправильно. Но мы должны понимать, что это мнение каждого человека», — выступил депутат.

Обвинения КПРФ в поддержке антиваксеров появились в региональных СМИ и telegram-каналах из-за того, что на ресурсах партии в соцсетях активно распространяются призывы против введения обязательной вакцинации и QR-кодов. В частности, на странице тюменского обкома в соцсети «ВКонтакте» опубликован ролик «Проходим в магазин без QR-кода» и призыв голосовать против федерального закона о введении кодов на транспорте.

Система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября. Без кода, за редким исключением, невозможно попасть в ТРЦ и учреждения культуры и спорта. С 3 декабря подтверждение о вакцинации понадобится для входа в кафе и другие объекты.