25 ноября 2021
24 ноября 2021

В четырех тюменских колониях обнаружены больные коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, covid19, коронавирус, covid
На объектах УФСИН объявлен карантин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Больные коронавирусом обнаружены в четырех учреждениях УФСИН по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. На объектах объявлен карантин.

«В четырех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области введен карантин. В учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом, подтвержденные лабораторными исследованиями, как среди сотрудников, так и среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — рассказали в ведомстве

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области официально зарегистрированы четыре очага коронавируса. Они расположены в детском оздоровительном центре, психоневрологическом интернате, онкологическом медцентре и монастыре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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