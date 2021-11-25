В четырех тюменских колониях обнаружены больные коронавирусом

На объектах УФСИН объявлен карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больные коронавирусом обнаружены в четырех учреждениях УФСИН по Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. На объектах объявлен карантин.

«В четырех учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области введен карантин. В учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусом, подтвержденные лабораторными исследованиями, как среди сотрудников, так и среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — рассказали в ведомстве

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области официально зарегистрированы четыре очага коронавируса. Они расположены в детском оздоровительном центре, психоневрологическом интернате, онкологическом медцентре и монастыре.