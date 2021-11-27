В тюменском торговом центре с высоты упал ребенок

После падения с высоты ребенок был госпитализирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском торговом центре «Галерея Вояж» ребенок упал с высоты второго этажа. Об этом рассказали пользователи паблика «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». В областном департаменте здравоохранения уточнили, что после падения юный тюменец был госпитализирован.

«В ТЦ „Вояж“, упал ребенок. Плакал, боль, скорая… От этого самой стало дурно! Уважаемые родители, держите ребенка всегда за руку!», — сообщила анонимно тюменка в своей публикации.

В комментариях к записи очевидцы уточнили, что ребенок упал с эскалатора. «Ребенок и его родители были на эскалаторе, не уследили. Упал с высоты чуть выше второго этажа на первый. Ребенок заплакал, это самое главное, значит, жив. Скорая приехала быстро. Здоровья малышу», — отметила Ксения Шакирова. «С мамой были еще 2 детей маленьких, на вид года 3-4. Все случилось в доли секунды», — добавила Ирина Вербах.

В областном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что ребенок после оказания медицинской помощи был госпитализирован. «После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях анестезиолого-реанимационного отделения детского стационара ОКБ№2 по поводу травм головы. На данный момент пациент переведен в отделение детской хирургии», — пояснили там URA.RU.

Получить оперативный комментарий в администрации ТРЦ «Галерея Вояж» URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил.