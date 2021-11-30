30 ноября 2021

Власти Кургана объяснили, почему в городе не будет сетей 5G

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
Вышки 5G устанавливают в городах-миллионниках Фото:
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Национальные проекты

В Кургане пока не планируют развивать поколение мобильной связи 5G, так как столица региона не относится к городам-миллионникам. Об этом URA.RU сообщила директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

«Одна из национальных целей — это покрытие 5G, но пока в городах-миллионниках. Мы пока не город-миллионник. Нам это не грозит, но мы оптику [оптоволокно] широкую должны иметь везде», — рассказала Фахрутдинова.

Директор департамента отметила, что для региональной власти в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» сейчас важно подключить население к услугам широкополосного доступа. На момент написания новости, более двух тысяч жителей региона захотели воспользоваться правом на получение таких услуг. Около 900 заявок были уже отработаны.

В 2022 году жители 19 сел региона получат возможность пользоваться мобильной связью 4G. Населенные пункты выбрали с помощью голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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