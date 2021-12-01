01 декабря 2021

В Кургане эвакуировали торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер снег Курган, снегопад, тц пушкинский, вечер
В «Пушкинском» сработала пожарная сигнализация Фото:

Около 200 посетителей торгового центра «Пушкинский» эвакуировали в Кургане. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.

«В Кургане в торговом центре „Пушкинский“ сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС приехали очень быстро. На улицу эвакуировали около 200 человек», — сообщает telegram-канал «Тимофей Невежин».

В региональном управлении МЧС URA.RU подтвердили информацию. При этом сообщили, что прибывшие пожарные в торговом центре не обнаружили ни возгорания, ни задымления. Поэтому он вернулся к работе в обычном режиме.

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Около 200 посетителей торгового центра «Пушкинский» эвакуировали в Кургане. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация. «В Кургане в торговом центре „Пушкинский“ сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС приехали очень быстро. На улицу эвакуировали около 200 человек», — сообщает telegram-канал «Тимофей Невежин». В региональном управлении МЧС URA.RU подтвердили информацию. При этом сообщили, что прибывшие пожарные в торговом центре не обнаружили ни возгорания, ни задымления. Поэтому он вернулся к работе в обычном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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