В Кургане эвакуировали торговый центр

В «Пушкинском» сработала пожарная сигнализация Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Около 200 посетителей торгового центра «Пушкинский» эвакуировали в Кургане. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.

«В Кургане в торговом центре „Пушкинский“ сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС приехали очень быстро. На улицу эвакуировали около 200 человек», — сообщает telegram-канал «Тимофей Невежин».

В региональном управлении МЧС URA.RU подтвердили информацию. При этом сообщили, что прибывшие пожарные в торговом центре не обнаружили ни возгорания, ни задымления. Поэтому он вернулся к работе в обычном режиме.