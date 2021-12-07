07 декабря 2021

Возле курганской больницы перекроют дорогу. Карта

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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Проезд запретят возле областной клинической больницы Фото:

В Кургане возле здания областной клинической больницы запретят движение транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

«О введении запрета на движение транспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина. <…> Запретить движение транспорта на территории ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина», — указано в сообщении.

Представителям больницы необходимо установить дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сотрудникам полиции рекомендовали контролировать исполнение этого запрета.

Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку грузовых машин в нескольких местах на улице Половинской. Запрет касался пяти зданий.

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В Кургане возле здания областной клинической больницы запретят движение транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации. «О введении запрета на движение транспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина. <…> Запретить движение транспорта на территории ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина», — указано в сообщении. Представителям больницы необходимо установить дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сотрудникам полиции рекомендовали контролировать исполнение этого запрета. Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку грузовых машин в нескольких местах на улице Половинской. Запрет касался пяти зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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