Проезд запретят возле областной клинической больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле здания областной клинической больницы запретят движение транспорта. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

«О введении запрета на движение транспорта по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина. <…> Запретить движение транспорта на территории ГБУ „Курганская областная клиническая больница“ по ул. Пушкина на участке от ул. Кирова до ул. Томина», — указано в сообщении.

Представителям больницы необходимо установить дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Сотрудникам полиции рекомендовали контролировать исполнение этого запрета.

Ранее в Кургане запретили остановку и стоянку грузовых машин в нескольких местах на улице Половинской. Запрет касался пяти зданий.