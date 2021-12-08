08 декабря 2021
07 декабря 2021

В тюменских магазинах резко подорожал хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, хлеб
В некоторых магазинах Тобольска хлеб подорожал на 25% Фото:

В продуктовых магазинах Тобольска хлеб местных производителей за короткий промежуток времени подорожал, в среднем, на 25%. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Также хлебобулочная продукция стала дороже и в торговых точках Тюмени.

«Хлеб уже 59,99. Так и до 100 рублей недалеко», — отметил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи сообщили, что за такую стоимость хлеб продают в супермаркетах сети «Монетка». В других магазинах его средняя стоимость составляет 35 — 45 рублей. «Это вы в „Монетке“ купили хлеб, это они наценку сделали такую», — отметила пользователь Зинаида Иванова. «Очень вкусный хлеб. В пекарне возле ЦУМа — 35 рублей булка», — добавила Татьяна Громова. «Переходите на более дешевый. Даже 45 рублей и то дорого за булку хлеба», — считает Наталья Криволапова.

На аналогичную ситуацию с ростом цен пожаловались и жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. «Обычный местный тюменский хлеб на рынке, где мы его берем, за пару месяцев подорожал на 3 — 4 рубля. То есть, раньше мы брали булку за 25 рублей, то теперь, в лучшем случае, покупаем за 28 рублей», — пояснили собеседники агентства.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес пресс-службы торговой сети «Монетка». На момент публикации материала ответы получены не были.

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В продуктовых магазинах Тобольска хлеб местных производителей за короткий промежуток времени подорожал, в среднем, на 25%. Об этом горожане рассказали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». Также хлебобулочная продукция стала дороже и в торговых точках Тюмени. «Хлеб уже 59,99. Так и до 100 рублей недалеко», — отметил анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи сообщили, что за такую стоимость хлеб продают в супермаркетах сети «Монетка». В других магазинах его средняя стоимость составляет 35 — 45 рублей. «Это вы в „Монетке“ купили хлеб, это они наценку сделали такую», — отметила пользователь Зинаида Иванова. «Очень вкусный хлеб. В пекарне возле ЦУМа — 35 рублей булка», — добавила Татьяна Громова. «Переходите на более дешевый. Даже 45 рублей и то дорого за булку хлеба», — считает Наталья Криволапова. На аналогичную ситуацию с ростом цен пожаловались и жители Тюмени, обратившиеся в редакцию. «Обычный местный тюменский хлеб на рынке, где мы его берем, за пару месяцев подорожал на 3 — 4 рубля. То есть, раньше мы брали булку за 25 рублей, то теперь, в лучшем случае, покупаем за 28 рублей», — пояснили собеседники агентства. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес пресс-службы торговой сети «Монетка». На момент публикации материала ответы получены не были.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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