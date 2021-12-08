08 декабря 2021
07 декабря 2021

В ЯНАО рыбаки устроили смертельную драку

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, антитеррор, собр, наручники, задержание, кто, контр-террористическая операция
Суд приговорил виновного к 7 годам колонии строгого режима Фото:

В окрестностях города Ноябрьска (ЯНАО), а именно возле микрорайона Вынгапуровский местные жители во время рыбалки устроили драку, которая стоила жизни одному из рыбаков. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, потерпевший сделал первый удар по своему другу.

«В ходе внезапно возникшего конфликта потерпевший нанес подсудимому удары молотком, от которых он упал на землю. В ходе борьбы злоумышленник, вооружившись ножом и оказавшись за спиной потерпевшего, не представлявшего в тот момент опасности, нанес ему удар ножом в область спины. Однако подсудимый, видя, что потерпевший подает признаки жизни, используя молоток, нанес ему множественные удары по голове», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы уголовного дела по факту убийства были переданы в суд. Виновному было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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В окрестностях города Ноябрьска (ЯНАО), а именно возле микрорайона Вынгапуровский местные жители во время рыбалки устроили драку, которая стоила жизни одному из рыбаков. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, потерпевший сделал первый удар по своему другу. «В ходе внезапно возникшего конфликта потерпевший нанес подсудимому удары молотком, от которых он упал на землю. В ходе борьбы злоумышленник, вооружившись ножом и оказавшись за спиной потерпевшего, не представлявшего в тот момент опасности, нанес ему удар ножом в область спины. Однако подсудимый, видя, что потерпевший подает признаки жизни, используя молоток, нанес ему множественные удары по голове», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Материалы уголовного дела по факту убийства были переданы в суд. Виновному было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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