Власти ЯНАО дадут полиции новые полномочия

Полиция получит право штрафовать нарушителей тишины ночью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство ЯНАО наделит полицию полномочиями составлять административные протоколы на нарушителей тишины в ночное время суток. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте областного правительства.

«Правительство региона и Министерство внутренних дел РФ в июле текущего года заключили соглашение, которое дает полномочия сотрудникам правоохранительных органов составлять административные протоколы на возмутителей ночного покоя и по другим поводам нарушения общественного порядка», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Новое постановление должно будет упразднить статьи законов ЯНАО, регулирующие составление административных протоколов для нарушителей в ночное время суток. До этого полицейские не могли выписать штраф и привлечь граждан к ответственности за нарушение тишины ночью. Вместо этого правоохранители брали объяснение с жителя и потом направляли его в административную комиссию для принятия решения о привлечении к ответственности и вынесения штрафа.