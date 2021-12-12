12 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Тюменская прокуратура проверит детдом, где погиб младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Кроме того, отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР Фото:

Прокуратура Тюменской области начала проверку специализированного дома ребенка, где погиб трехмесячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла 12 декабря.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР.

Ранее агентство писало, что в тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.

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Прокуратура Тюменской области начала проверку специализированного дома ребенка, где погиб трехмесячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла 12 декабря. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР. Ранее агентство писало, что в тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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