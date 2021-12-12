Тюменская прокуратура проверит детдом, где погиб младенец

Кроме того, отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Тюменской области начала проверку специализированного дома ребенка, где погиб трехмесячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла 12 декабря.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, отдельную проверку ведут сотрудники регионального управления СКР.

Ранее агентство писало, что в тюменском детдоме погибла трехмесячная девочка. По предварительным данным, малышка захлебнулась рвотой после кормления.