Бузова в Тюмени призналась, чем огорчена перед Новым годом

Ольга Бузова призналась, чем расстроена перед Новым годом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее пока нет планов на празднование Нового года. Из-за этого артистка грустит. Об этом она заявила на премьерном показе фильма «Елки» в Тюмени, передает корреспондент URA.RU.

«13 декабря — на сегодняшний день, я не знаю, где буду 31 декабря. У меня нет планов, нет платья, у меня нет какого-то желания», — поделилась своим настроением с поклонниками Бузова. Кроме того, она посоветовала поклонникам следить за ее социальными сетями, чтобы они смогли узнать о планах певицы и телеведущей на празднования Нового года.

Во время общения со зрителями, которые пришли на просмотр фильма «Елки» Бузова призналась, что всегда мечтала принять участие в подобном проекте. «Хочется сказать — не бойтесь мечтать! Мечтать — это здорово, мечтать — это классно. Я мечтала оказаться в таком фильме, и я оказалась. Спасибо всем моим людям, которые меня поддерживают», — прокомментировала певица.

Ранее URA.RU сообщало, что Бузова приняла участие в съемках очередной части фильма «Елки». 13 декабря она прилетела на его премьерный показ в Тюмень.