Тюменец заплатит полицейскому 70 тысяч рублей за сломанный нос

Суд уменьшил размер компенсации, которую просил пострадавший сотрудник полиции (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За нападение на полицейского, в результате которого страж порядка получил перелом носа, житель Тюменской области несколько лет проведет в колонии и заплатит 70 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда.

«В отдел МВД России „Голышмановский“ поступил звонок от гражданки о том, что ее соседи ночью громко слушают музыку. На место выехали полицейские. Компания молодых людей была настроена агрессивно, они кидали в сотрудников бутылки и палки. А один из нарушителей ударил по лицу участкового, сломав ему нос», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

В суде молодой человек признал свою вину. Полицейский требовал выплатить ему 90 тысяч рублей в счет морального вреда, но суд остановился на сумме в 70 тысяч. Обвиняемого приговорили к реальному лишению свободы: три года и восемь месяцев он проведет в колонии.

Ранее URA.RU писало, что в одном из сел Тюменской области житель угрожал ножом главе администрации. Мужчина обещал отрезать чиновнику голову и вспороть живот, за что его оштрафовали.