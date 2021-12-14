Для отдыха детей ЯНАО власти организуют спецрейсы

В 2022 году для детей организуют спецрейсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО в 2022 году будут отправлять детей в детские лагеря на специальных авиарейсах. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Со следующего года договорились сделать отдельные самолеты, больше ста рейсов, планируем более 7 тысяч детей вывезти на море — это бесплатные путевки для родителей, такой цифры раньше не было. Новое расписание следующего года уже сверстано, детскую оздоровительную кампанию должны провести максимально удобными рейсами. 90 процентов детей смогут добраться прямыми рейсами», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Также на летних рейсах авиакомпании «Ямал» продолжит выдавать 10 тысяч игровых наборов детям ЯНАО. А с 20 декабря 2021 года и до 9 января 2022 года для детей начнут выдавать новогодние подарки.