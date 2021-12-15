15 декабря 2021

В школах ЯНАО ученикам будут раздавать бесплатный WI-FI

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«Ростелеком» будет раздавать в школах ЯНАО WI-FI Фото:
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Национальные проекты

Компания «Ростелеком» запускает проект «Единая сеть передачи данных» между образовательными учреждениями с предоставлением интернет доступа по WI-FI. Об этом во время пресс-конференции заявили директор сервисного центра в Салехарде ЯНАО ПАО «Ростелеком» Борис Мельников. Трансляция велась в YouTube-канале «Ростелеком Урал».

«В 2021 году стартует проект „Единая сеть передачи данных“ между образовательными учреждениями. Так же предоставление интернета доступа по средствам WI-FI в школах. Плюс будет развернута система видеонаблюдения в образовательных учреждениях», — сообщал Борис Мельников на пресс-конференции.

Доступ в интернет через WI-FI будет доступен для всех авторизовавшихся в системе учеников школ. В сети будет работать ограничение контента «18+» для школьников. Помимо этого, планируется установить 550 камер в 139 образовательном учреждении ЯНАО. Камеры будут направлены на вход в школы и на контрольно-пропускные пункты. Школа сможет выбрать дополнительные места для видеонаблюдения на территории учебного здания.

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Компания «Ростелеком» запускает проект «Единая сеть передачи данных» между образовательными учреждениями с предоставлением интернет доступа по WI-FI. Об этом во время пресс-конференции заявили директор сервисного центра в Салехарде ЯНАО ПАО «Ростелеком» Борис Мельников. Трансляция велась в YouTube-канале «Ростелеком Урал». «В 2021 году стартует проект „Единая сеть передачи данных“ между образовательными учреждениями. Так же предоставление интернета доступа по средствам WI-FI в школах. Плюс будет развернута система видеонаблюдения в образовательных учреждениях», — сообщал Борис Мельников на пресс-конференции. Доступ в интернет через WI-FI будет доступен для всех авторизовавшихся в системе учеников школ. В сети будет работать ограничение контента «18+» для школьников. Помимо этого, планируется установить 550 камер в 139 образовательном учреждении ЯНАО. Камеры будут направлены на вход в школы и на контрольно-пропускные пункты. Школа сможет выбрать дополнительные места для видеонаблюдения на территории учебного здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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