20 декабря 2021
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17 декабря 2021

Пожар в гостинице Тобольска охватил сотни квадратных метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
На месте работали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники Фото:

В гостиничном комплексе «Турист» (Тобольск, Тюменская область) произошел крупный пожар на территории банного комплекса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«21 декабря произошло возгорание в банном комплексе, расположенном в Тобольске, по улице Школьный проезд, 21а. Огнем повреждено порядка 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

По вышеназванному адресу располагается гостиничный комплекс «Турист». По данным пожарных, открытый огонь в нем уже ликвидирован, но работы на месте продолжаются. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.

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В гостиничном комплексе «Турист» (Тобольск, Тюменская область) произошел крупный пожар на территории банного комплекса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «21 декабря произошло возгорание в банном комплексе, расположенном в Тобольске, по улице Школьный проезд, 21а. Огнем повреждено порядка 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного управления МЧС. По вышеназванному адресу располагается гостиничный комплекс «Турист». По данным пожарных, открытый огонь в нем уже ликвидирован, но работы на месте продолжаются. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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