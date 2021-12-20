На месте работали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В гостиничном комплексе «Турист» (Тобольск, Тюменская область) произошел крупный пожар на территории банного комплекса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«21 декабря произошло возгорание в банном комплексе, расположенном в Тобольске, по улице Школьный проезд, 21а. Огнем повреждено порядка 200 квадратных метров, пострадавших и погибших нет», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

По вышеназванному адресу располагается гостиничный комплекс «Турист». По данным пожарных, открытый огонь в нем уже ликвидирован, но работы на месте продолжаются. Причину возгорания предстоит установить дознавателям.