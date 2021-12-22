Прокурор проверит комбинат школьного питания после жалоб тюменцев

Тюменцы пожаловались на некачественное питание в столовой школы №7 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислава Московских поручил подчиненным проверить информацию СМИ о нарушениях организации питания в школе №7. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее горожане рассказали в соцсетях о том, что в учебном заведении детям подают некачественную еду из просроченных продуктов.

«22 декабря 2021 года в СМИ размещена публикация об использовании в питании учащихся тюменской школы № 7 корпус 2 продуктов с истекшим сроком годности, а также сообщается о других нарушениях в деятельности сотрудников столовой. Организатором питания в школе является комбинат школьного питания „Центральный“», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Там добавили, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку организации школьного питания в школе №7. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников КШИ «Центральный» и администрации учебного заведения, в обязанности которой входит контроль за качеством поступающих продуктов.

Ранее URA.RU писало о том, что в июле генеральным директором Тюменского комбината школьного питания была назначена Ирина Тарасова. Ее предшественница Ольга Гирилюк оставила должность после оскорблений, высказанных по телефону в адрес журналистки издания 72.ру.