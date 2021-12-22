22 декабря 2021
21 декабря 2021

Прокурор проверит комбинат школьного питания после жалоб тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, салат, борщ, столовая, еда, школьная столовая, питание, школьное питание
Тюменцы пожаловались на некачественное питание в столовой школы №7 Фото:

Прокурор Тюменской области Владислава Московских поручил подчиненным проверить информацию СМИ о нарушениях организации питания в школе №7. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее горожане рассказали в соцсетях о том, что в учебном заведении детям подают некачественную еду из просроченных продуктов.

«22 декабря 2021 года в СМИ размещена публикация об использовании в питании учащихся тюменской школы № 7 корпус 2 продуктов с истекшим сроком годности, а также сообщается о других нарушениях в деятельности сотрудников столовой. Организатором питания в школе является комбинат школьного питания „Центральный“», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Там добавили, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку организации школьного питания в школе №7. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников КШИ «Центральный» и администрации учебного заведения, в обязанности которой входит контроль за качеством поступающих продуктов.

Ранее URA.RU писало о том, что в июле генеральным директором Тюменского комбината школьного питания была назначена Ирина Тарасова. Ее предшественница Ольга Гирилюк оставила должность после оскорблений, высказанных по телефону в адрес журналистки издания 72.ру.

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Прокурор Тюменской области Владислава Московских поручил подчиненным проверить информацию СМИ о нарушениях организации питания в школе №7. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. Ранее горожане рассказали в соцсетях о том, что в учебном заведении детям подают некачественную еду из просроченных продуктов. «22 декабря 2021 года в СМИ размещена публикация об использовании в питании учащихся тюменской школы № 7 корпус 2 продуктов с истекшим сроком годности, а также сообщается о других нарушениях в деятельности сотрудников столовой. Организатором питания в школе является комбинат школьного питания „Центральный“», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Там добавили, что Московских поручил прокуратуре Ленинского округа Тюмени провести проверку организации школьного питания в школе №7. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников КШИ «Центральный» и администрации учебного заведения, в обязанности которой входит контроль за качеством поступающих продуктов. Ранее URA.RU писало о том, что в июле генеральным директором Тюменского комбината школьного питания была назначена Ирина Тарасова. Ее предшественница Ольга Гирилюк оставила должность после оскорблений, высказанных по телефону в адрес журналистки издания 72.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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