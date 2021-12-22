Легендарный курганский изобретатель отмечает юбилей. Фото

23 декабря 2021 в 12:11 Размер текста - 17 +

Доктор технических наук Валерий Васильев является автором более 30 изобретений (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Профессор кафедры «Автомобильный транспорт» политехнического института Курганского государственного университета Валерий Васильев 23 декабря отмечает 70-летний юбилей. Он является автором более 30 изобретений и награжден званием «Заслуженный работник высшей школы РФ». Данная информация размещена на сайте КГУ. «23 декабря 2021 года, исполняется 70 лет доктору технических наук, профессору кафедры „Автомобильный транспорт“ политехнического института КГУ Валерию Ивановичу Васильеву. <…> Он является автором более 30 изобретений и лауреатом двух грантов», — указано в сообщении. В КГУ Васильев работает с 1976 года. С 2007 по 2015 год он был проректором по учебной работе. В открытых источниках указано, что Васильев, в том числе, является соавтором способа получения цис-1,4-полибутадиена, который можно использовать в создании синтетического каучука. Помимо этого он участвовал в создании устройства для определения износа фрикционов (элемент сцепления между передачами) гидромеханических передач транспортных средств. Представители университета отметили, что под его руководством было подготовлено и защищено несколько кандидатских диссертаций. Васильев имеет звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Валерий Васильев Фото: сайт Курганского государственного университета Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Профессор кафедры «Автомобильный транспорт» политехнического института Курганского государственного университета Валерий Васильев 23 декабря отмечает 70-летний юбилей. Он является автором более 30 изобретений и награжден званием «Заслуженный работник высшей школы РФ». Данная информация размещена на сайте КГУ. «23 декабря 2021 года, исполняется 70 лет доктору технических наук, профессору кафедры „Автомобильный транспорт“ политехнического института КГУ Валерию Ивановичу Васильеву. <…> Он является автором более 30 изобретений и лауреатом двух грантов», — указано в сообщении. В КГУ Васильев работает с 1976 года. С 2007 по 2015 год он был проректором по учебной работе. В открытых источниках указано, что Васильев, в том числе, является соавтором способа получения цис-1,4-полибутадиена, который можно использовать в создании синтетического каучука. Помимо этого он участвовал в создании устройства для определения износа фрикционов (элемент сцепления между передачами) гидромеханических передач транспортных средств. Представители университета отметили, что под его руководством было подготовлено и защищено несколько кандидатских диссертаций. Васильев имеет звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».