Губернатор Моор отчитался перед Путиным о выполнении его задачи

Моор рассказал главе РФ о реализации инновационных научных проектов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совместном заседании Госсовета РФ и Совета при президенте по науке и образованию, которое в режиме ВКС провел президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

По сообщению инфоцентра, Путин поставил задачу, чтобы создаваемые в России новые технологии находили обязательно прямое практическое применение. «Тюменская область дорожит репутацией пилотного региона для реализации инновационных проектов в различных сферах. Научный, технологический и образовательный потенциал вселяет уверенность в том, что тюменское исследовательское сообщество при поддержке власти и бизнеса способно успешно справиться с задачами, поставленными главой государства», — отметил в своем выступлении Моор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области открылся первый в России карбоновый полигон. Они создаются для разработки и испытания методик измерения выбросов и поглощения парниковых газов — это, в частности, поможет России избежать санкций ЕС.

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