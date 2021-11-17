Эксперты оценили вклад Тюмени в борьбу России с санкциям ЕС

Чиновники ЕС обложили налогами товары из стран с высоким выбором углерода в атмосферу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Тюменская область может занять лидирующее положение среди регионов РФ в процессе перехода к «зеленой» экономике. Такое мнение на «Губернаторских чтениях», прошедших в Тюмени 17 ноября, высказал профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ. Кроме того, эксперты отметили, что тюменские экологические проекты могут помочь России избежать санкций ЕС, связанных с выбросом в атмосферу углерода.

«Вопросы климата и экологии — теперь вопросы очень больших денег и очень большой власти. Между странами началась гонка за место в иерархии, и Россия в него включилась. Это соревнование развернется и внутри государства, между регионами. Тюмень конечно будет претендовать на место на пьедестале», — отметил Каспэ.

Заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата ВШЭ Игорь Макаров напомнил, что что страны ЕС обложили свои компании налогом на углеродные выбросы, поощряя экологическую сознательность. Такой налог распространили и на экспортные товары. В результате российская продукция стала для европейских потребителей слишком дорогой и не может конкурировать с местными производителями.

Одним и выходов из ситуации, по мнению Макарова, могут стать проекты по улавливанию и захоронению углерода. А также ведение карбоновых лесного и сельского хозяйства, нацеленных на поглощение углерода, без выброса его в атмосферу. В августе в Тюменской области открылся один из первых в России карбоновых полигонов, которые призваны наладить систему мониторинга парниковых выбросов. Благодаря этому страна сможет получить так называемые «карбоновые кредиты», и добиться снижения трансграничных налогов, введенных ЕС за загрязнение атмосферы.

Также, по словам Макарова, для декарбонизации важен переход российской экономики от добычи полезных ископаемых к их переработке — нефтегазохимии. «Насколько я знаю, компания „Сибур“ в Тюменской области реализует именно такой проект», — заметил эксперт.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что экономика региона нацелена на декарбонизацию. Также чиновник пообещал, что обсудит с главами ХМАО и ЯНАО совместный проект по созданию системы регулирования выбросов. «Весь мир сегодня стоит перед необходимостью разработки новых технологических решений, обеспечивающих рост экономики при снижении выбросов. Это серьезная задача для нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра, созданного при поддержке трех регионов», — подчеркнул Моор.