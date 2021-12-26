На цифровизацию Тюменской области потратят 1,7 млрд рублей

Правительство Тюменской области утвердило программу цифровизации региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

На реализацию проектов программы цифровой трансформации в Тюменской области с 2022 по 2024 гг. потратят 1 млрд 732 млн рублей. Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти региона.

«В 2022—2024 годах на реализацию мероприятий программы предусматривается 1 732 844,53 тыс. руб. (в том числе 755 397 тыс. руб. из федерального бюджета). Участие в реализации программы примут 11 органов государственной власти Тюменской области», — сообщает официальный сайт правительства Тюменской области.

Там указано, что правительством региона была утверждена региональная программа цифровой трансформации. До 2024 года в Тюменской области будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации. В том числе, среди таких направлений, как государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.

Разработка программы цифровой трансформации в Тюменской области ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года и включает в себя такие федеральные проекты, как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Искусственный интеллект».

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