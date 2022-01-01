Юристы: за какие новогодние подарки придется заплатить налог

02 января 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

Подарки от родственников не облагаются налогом, уточнили юристы Фото: Дарья Попова © URA.RU Подарок стоимостью свыше 4 000 рублей облагается подоходным налогом. Об этом рассказали старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова и советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис. Эксперты уточнили, что НДФЛ не удерживается с подарков от родственников или конвертов с деньгами. «Процент будет удерживаться только с той суммы, что превышает 4 тысячи рублей. То есть общая ставка налога [для подарков] — 13%», — цитирует Ирину Адамову РБК. Адвокат уточнила, что в первую очередь НДФЛ будет удерживаться с тех подарков, которые подлежат регистрации. Например, автомобиль или недвижимость. НДФЛ не будет взиматься только в том случае, если они были подарены близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками, родными братьями и сестрами — уточнил Локис. Также налогом не будут облагаться подарки в денежной и натуральной формах, полученные от физических лиц. Однако если подаренные деньги окажутся платой за товары или услуги, то эта норма применяться не будет, подчеркнул Локис. Если дарителем выступает организация, то она должна оформить соответствующий приказ руководителя или письменный договор дарения на презент, стоимость которого превышает 3 000 рублей. Если цена подарка выше, то юрлицо должно уплатить НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей, предупредил Локис. Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что какие подарки россияне считают бесполезными. В список попали статуэтки и сувениры, кухонная утварь и столовые приборы, носки, безделушки, конфеты, шоколад и другие сладости. При этом 71% респондентов заявил, что никогда не получал ненужные презенты, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подарок стоимостью свыше 4 000 рублей облагается подоходным налогом. Об этом рассказали старший партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова и советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис. Эксперты уточнили, что НДФЛ не удерживается с подарков от родственников или конвертов с деньгами. «Процент будет удерживаться только с той суммы, что превышает 4 тысячи рублей. То есть общая ставка налога [для подарков] — 13%», — цитирует Ирину Адамову РБК. Адвокат уточнила, что в первую очередь НДФЛ будет удерживаться с тех подарков, которые подлежат регистрации. Например, автомобиль или недвижимость. НДФЛ не будет взиматься только в том случае, если они были подарены близкими родственниками: супругами, родителями и детьми, бабушками, дедушками, родными братьями и сестрами — уточнил Локис. Также налогом не будут облагаться подарки в денежной и натуральной формах, полученные от физических лиц. Однако если подаренные деньги окажутся платой за товары или услуги, то эта норма применяться не будет, подчеркнул Локис. Если дарителем выступает организация, то она должна оформить соответствующий приказ руководителя или письменный договор дарения на презент, стоимость которого превышает 3 000 рублей. Если цена подарка выше, то юрлицо должно уплатить НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей, предупредил Локис. Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что какие подарки россияне считают бесполезными. В список попали статуэтки и сувениры, кухонная утварь и столовые приборы, носки, безделушки, конфеты, шоколад и другие сладости. При этом 71% респондентов заявил, что никогда не получал ненужные презенты, передает «Национальная служба новостей».