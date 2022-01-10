Специалист по бунтам назвал новую угрозу для РФ и ее союзников

10 января 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

По словам Данюка, события в Казахстане являются новым типом угрозы для постсоветских стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Произошедшие в начале января в Казахстане беспорядки являются новой формой угрозы для России и ее союзников, так как завуалированы под протесты, имеющие экономико-бытовые причины. Против этого есть эффективное средство — Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, ранее защитивший кандидатскую диссертацию на тему «цветных революций». «[В Казахстане] имела место попытка государственного переворота под прикрытием вспыхнувших на экономико-бытовой почве протестов. Факты долгой подготовки участников попытки переворота, а также иностранного участия очевидны. Атаку осуществляли хорошо подготовленные группы боевиков», — его мнение приводится в telegram-канале Общественной палаты РФ. Данюк уверен, что против такого рода угроз эффективным средством является союз нескольких дружественных стран. В частности, речь идет об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Специалист также пояснил, что именно благодаря этой организации справиться с угрозой, возникшей в Казахстане, удалось в кратчайшие сроки — быстро, слаженно и четко. «ОДКБ удалось дать жесткий отпор террористам, лишить их инициативы, высвободить благодаря развертыванию миротворческих сил ОДКБ резервы правоохранительных сил Казахстана для проведения оперативных действий там, где это было необходимо больше всего», — дополнил Данюк. Таким образом, по его словам, ОДКБ обрело новые качества. Теперь эта организация поможет решать самые острые вопросы безопасности. Кроме того, в формате ОДКБ постсоветское пространство в ближайшие годы будет иметь работающую систему, которая поможет предотвращать теракты и военные угрозы. Никита Данюк родился в Казахстане (город Петропавловск) в 1990 году. В 2012 году с отличием окончил бакалавриат РУДН по специальности «Теория и история международных отношений», позже — магистратуру. Он также защитил кандидатскую диссертацию по теме «цветных революций». Данюк является автором более 20 научных работ, в том числе монографии «Цветные революции. От теории к практике», соавтором монографий «Гибридный дракон и химера войны», «Информационный террор. Тактика и стратегия информационной войны». В 2020 году утвержден членом Общественной палаты РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Произошедшие в начале января в Казахстане беспорядки являются новой формой угрозы для России и ее союзников, так как завуалированы под протесты, имеющие экономико-бытовые причины. Против этого есть эффективное средство — Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, ранее защитивший кандидатскую диссертацию на тему «цветных революций». «[В Казахстане] имела место попытка государственного переворота под прикрытием вспыхнувших на экономико-бытовой почве протестов. Факты долгой подготовки участников попытки переворота, а также иностранного участия очевидны. Атаку осуществляли хорошо подготовленные группы боевиков», — его мнение приводится в telegram-канале Общественной палаты РФ. Данюк уверен, что против такого рода угроз эффективным средством является союз нескольких дружественных стран. В частности, речь идет об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Специалист также пояснил, что именно благодаря этой организации справиться с угрозой, возникшей в Казахстане, удалось в кратчайшие сроки — быстро, слаженно и четко. «ОДКБ удалось дать жесткий отпор террористам, лишить их инициативы, высвободить благодаря развертыванию миротворческих сил ОДКБ резервы правоохранительных сил Казахстана для проведения оперативных действий там, где это было необходимо больше всего», — дополнил Данюк. Таким образом, по его словам, ОДКБ обрело новые качества. Теперь эта организация поможет решать самые острые вопросы безопасности. Кроме того, в формате ОДКБ постсоветское пространство в ближайшие годы будет иметь работающую систему, которая поможет предотвращать теракты и военные угрозы. Никита Данюк родился в Казахстане (город Петропавловск) в 1990 году. В 2012 году с отличием окончил бакалавриат РУДН по специальности «Теория и история международных отношений», позже — магистратуру. Он также защитил кандидатскую диссертацию по теме «цветных революций». Данюк является автором более 20 научных работ, в том числе монографии «Цветные революции. От теории к практике», соавтором монографий «Гибридный дракон и химера войны», «Информационный террор. Тактика и стратегия информационной войны». В 2020 году утвержден членом Общественной палаты РФ.