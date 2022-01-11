Уральским губернаторам раздали места в авторитетном рейтинге. В отличниках — только двое

12 января 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Ямало-Ненецкий автономный округ, которым руководит губернатор Дмитрий Артюхов, по итогам декабря 2021 года признан регионом с самой высокой устойчивостью среди уральских. Такую оценку в своем свежем рейтинге дал фонд «Петербургская политика». Другие субъекты Большого Урала и их губернаторы значительно отстают. На протяжении трех месяцев ЯНАО сохраняет рейтинг на уровне 8,3 балла. Среди всех российских регионов это второй показатель после Тульской области с оценкой 8,6. Столь высокий результат Ямала эксперты объясняют запуском ряда проектов компанией «Газпром нефть» и соглашением между губернатором Артюховым и главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым о сотрудничестве. Оценку 7,7 второй месяц подряд получила Тюменская область, которую, как и Ямал, авторы списка отнесли к регионам с высокой устойчивостью. Эксперты отметили губернатора Александра Моора за соглашение с компанией «Россети Тюмень» и высокие позиции области в различных рейтингах качества жизни. Свердловская область (губернатор Евгений Куйвашев) и Пермский край (губернатор Дмитрий Махонин) признаны «середняками» — у обоих регионов оценка 6,6. В сравнении с ноябрем Прикамье потеряло 0,1 балла: виной этому скандал с отстранением 100 работников завода «Машиностроитель» без прививок и громкая история со сменой руководства Пермской галереи. А Свердловская область, напротив, заработала 0,1 балла — поспособствовал указ Куйвашева о расширении срока программы газификации до 2030 года. Ровно настолько же за месяц выросла оценка Курганской области (губернатор Вадим Шумков) и в этот раз составила 6,5. Одним из главных событий авторы называют получение дотации 276 млн рублей от правительства РФ. Оценку 6,3 получил Ханты-Мансийский автономный округ под руководством Натальи Комаровой. Среди негативных событий в регионе указывается резонансные самоубийства нескольких медсестер больницы в Сургуте и уголовное дело в отношении начальника ГИБДД по Мегиону Виктора Аленникова. Самую низкую оценку среди уральских регионов получила Челябинская область во главе с Алексеем Текслером — 6,1 балла. Авторы напомнили, что в декабре случились отставка вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству Максима Куляшова, арест первого замглавы Ашинского района Семена Авраменко и увольнение в Челябинске участкового уполномоченного полиции Яны Кирилловой.