Губернатор ЯНАО заплатит за ликвидацию представительства на Урале

11 января 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оптимизирует представительства ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона. «Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе. Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы. Решение о расформировании уральского представительства было принято в целях оптимизации представительств региона. Всех сотрудников в Екатеринбурге уволили за день до Нового года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона. «Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе. Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы. Решение о расформировании уральского представительства было принято в целях оптимизации представительств региона. Всех сотрудников в Екатеринбурге уволили за день до Нового года.