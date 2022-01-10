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Губернатор ЯНАО заплатит за ликвидацию представительства на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оптимизирует представительства ЯНАО Фото:

Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона.

«Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе.

Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы.

Решение о расформировании уральского представительства было принято в целях оптимизации представительств региона. Всех сотрудников в Екатеринбурге уволили за день до Нового года.

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Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона. «Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе. Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы. Решение о расформировании уральского представительства было принято в целях оптимизации представительств региона. Всех сотрудников в Екатеринбурге уволили за день до Нового года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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