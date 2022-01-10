Губернатор ЯНАО заплатит за ликвидацию представительства на Урале

Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона.
«Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе.
Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы.
Всем членам ликвидационной комиссии заплатят вознаграждение за ликвидацию представительства ЯНАО в Екатеринбурге. Проект соответствующего распоряжения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства региона. «Установить, что членам ликвидационной комиссии выплачивается вознаграждение за работу в составе ликвидационной комиссии. Вознаграждение устанавливается для государственного гражданского служащего в размере месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой в представительстве должностью», — говорится в документе. Также заплатят и сотрудникам, которые не являлись госслужащими. Размер выплаты будет равен заработку за последний месяц работы. Деньги будут взяты из бюджета, который выделялся на содержания представительства на 2022—2024 годы. Решение о расформировании уральского представительства было принято в целях оптимизации представительств региона. Всех сотрудников в Екатеринбурге уволили за день до Нового года.