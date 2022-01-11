Тюменцы часами сидят в очередях, чтобы попасть на прием к врачу

После Нового года в больницах и поликлиниках Тюмени снова появились очереди Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени часами вынуждены сидеть в очередях, чтобы попасть на прием к врачам. Об этом горожане рассказали в беседе с URA.RU. По их словам, после Нового года в больницах и поликлиниках города значительно увеличилось количество пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

«Я прикреплен к городской поликлинике №5. В конце прошлого года заболел ОРВИ и обратился за медицинской помощью. К врачу попал быстро, без каких-либо проблем и длительного ожидания. Провел в больнице, в общей сложности, не больше часа. После праздников заболела жена, пошла в поликлинику и застряла там на несколько часов. Очереди — нереальные», — пояснил тюменец в беседе с URA.RU.

Другой горожанин рассказал о схожей ситуации в поликлинике №8. «Очереди просто огромные. Я сам просидел в такой около трех часов. Это просто ужас какой-то. Людей в больнице было очень много», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что очереди в больницах и поликлиниках Тюмени могут быть связаны с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. «По-прежнему наблюдается ажиотаж, спрос на обращение в медорганизации итак всегда возрастает в сезон ОРВИ. А у нас по-прежнему часть специалистов задействована в работе по инфекционному профилю. Тем не менее, поликлиники стараются принять всех, кому нужна помощь: пересматривают графики, в случае серьезной очередности на прием выходят дополнительно и заведующие отделениями», — пояснили там агентству.

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