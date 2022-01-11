Преступник поджидал своих жертв на лестничных клетках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики задержали и заключили под стражу жителя Тюмени, который в один из новогодних выходных дважды напал на женщин с целью изнасилования. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления региона.

«Вечером 9 января мужчина, находясь на лестничной площадке в одном из домов, применил насилие к незнакомой девушке и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Несколькими часами позже, находясь уже по другому адресу, он попытался изнасиловать также незнакомую ему женщину, но довести свой умысел до конца не смог, поскольку его спугнула вошедшая в подъезд жительница», — рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Совместными усилиями следователей и полицейских мужчина был задержан. Им оказался 34-летний житель Тюмени. Потерпевшие его опознали, а сам преступник сознался. Сейчас он находится под арестом.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени оставили в СИЗО бывшего руководителя детского кружка. Он обвиняется в домогательствах к своим несовершеннолетним воспитанницам.

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