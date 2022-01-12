Инцидент со смертельным исходом произошел в храме Александра Невского в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Ольга Злыднева, муж которой погиб в храме, защищая от нетрезвого мужчины девочку, проиграла суд по компенсации морального вреда. Об этом URA.RU сообщила сама Злыднева.

«11 января суд принял решение отказать мне в иске к ответчику. Считаю, это несправедливо. Мужа не стало (случился инфаркт) практически в руках этого человека. Получается, если кто-то болен сердцем, можно поскандалить, побороться и ним, потрясти его за воротничок так, что он погибнет на месте, и за это не будет никакого наказания — ни уголовного, ни морального вреда семье», — говорит Ольга Злыднева.

Суд по иску о взыскании морального вреда в сумме 1 млн рублей шел почти два года. Вдова намерена обжаловать решение суда первой инстанции.

Ранее URA.RU писало об инциденте в курганском храме. 22 февраля 2019 года нетрезвый 60-летний мужчина пришел в храм с девочкой. Прихожане выяснили, что он не был знакомым или родственником ребенка. Девочку стали уводить от мужчины. Посетитель накинулся на преградившего ему дорогу охранника Дмитрия Злыднева и схватил за одежду в районе шеи. Их разнял служитель церкви, однако охранник умер на месте. Изначально медики посчитали, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Повторная экспертиза в июле 2019 года установила, что мужчина умер из-за сердечного приступа, спровоцированного борьбой. Уголовное дело не было возбуждено.

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