16 января 2022
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13 января 2022

Власти ЯНАО расширяют обучение по важной для населения профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Число мест для подготовки медсестер в Ноябрьском колледже увеличат Фото:

В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий (НКПиТ) будет увеличено число мест для обучения студентов по специальности «сестринское дело». Об этом URA.RU сообщили источники в окружных образовательных структурах.

«Решение о якобы нецелесообразности увеличения числа мест на „сестринском деле“ пересмотрели. Обучение в НКПиТ по данной специальности будет производиться из расчета 25 бюджетных и 25 коммерческих мест», — рассказал собеседник агентства.

Представителям департамента образования ЯНАО были направлены вопросы агентства. В ведомстве пообещали в ближайшее время подготовить ответ.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска неоднократно поднимали вопрос об увеличении числа мест на сестринском отделении колледжа, где конкурс достигает семи человек на место (200 абитуриентов на 25 бюджетных и 5 коммерческих мест). Департамент образования в 2022 году планировал провести дополнительный набор в Ноябрьский колледж на платной основе: 20 человек на базе 9 классов и 15 человек на базе 11 классов.

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В Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий (НКПиТ) будет увеличено число мест для обучения студентов по специальности «сестринское дело». Об этом URA.RU сообщили источники в окружных образовательных структурах. «Решение о якобы нецелесообразности увеличения числа мест на „сестринском деле“ пересмотрели. Обучение в НКПиТ по данной специальности будет производиться из расчета 25 бюджетных и 25 коммерческих мест», — рассказал собеседник агентства. Представителям департамента образования ЯНАО были направлены вопросы агентства. В ведомстве пообещали в ближайшее время подготовить ответ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска неоднократно поднимали вопрос об увеличении числа мест на сестринском отделении колледжа, где конкурс достигает семи человек на место (200 абитуриентов на 25 бюджетных и 5 коммерческих мест). Департамент образования в 2022 году планировал провести дополнительный набор в Ноябрьский колледж на платной основе: 20 человек на базе 9 классов и 15 человек на базе 11 классов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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