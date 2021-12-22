Важная жителям ЯНАО профессия оказалась не нужной властям

В ЯНАО большой поток желающих учиться на специальности «сестринское дело» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ЯНАО, несмотря на нехватку медперсонала, власти не увеличивают места на специальность «сестринское дело» в Ноябрьском колледже. Как сообщила URA.RU местная жительница Ксения Никифорова, направление пользуется популярностью среди абитуриентов, но поступить могут лишь единицы.

«По поводу „сестринского дела“ в Ноябрьске на базе девятого класса. Смотрите, сколько вакансий. Не хотят открывать две группы на 60 человек», — сообщила агентству Ксения Никифорова, предоставив скрин списка открытых в ЯНАО вакансий на специальность «медицинская сестра».

Власти ЯНАО сообщили женщине, что увеличение количества студентов на указанном направлении может привести к невозможности трудоустроить всех выпускников в Ноябрьской ЦГБ. «В 2021 году на специальность „сестринское дело“ на обучение за счет окружного бюджета принято 50 студентов и по договорам с оплатой стоимости обучения — 10. В целом в колледже проходят обучение 198 студентов по данной специальности, что полностью покрывает перспективную потребность в кадрах ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьская ЦГБ“ на пять лет», — говорится в ответе, который агентству прислала Никифорова.

В департамент образования агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что данную проблему уже поднимали жители Ноябрьска. На 25 бюджетных и пять коммерческих мест на «сестринское дело» претендовали сразу 200 абитуриентов.

Список сотрудников, которые требуются в ЯНАО Ксения Никифорова

Ответ на обращение жительницы Ноябрьска Ксения Никифорова