16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Рабочие места тюменцев хотят отдать специалистам из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени придумали, как привлечь в регион IT-специалистов, в том числе — иностранных Фото:

Власти Тюменской области хотят выдавать субсидии бизнесу, на средства которых в регион будут привлекать IT-специалистов из других субъектов страны и из-за рубежа. Соответствующий законопроект разработан департаментом инвестполитики области, и имеется в распоряжении URA.RU.

«Утвердить порядок предоставления субсидий. Субсидии направляются на возмещение части затрат, связанных с привлечением в Тюменскую область работников из других субъектов РФ и иностранных государств», — говорится в тексте проекта постановления, разработанного департаментом инвестиционной политики Тюменской области.

В документе также подчеркивается, что новые сотрудники должны быть заняты в сфере информационных технологий. Договор с ними работодатель должен заключить на срок не менее одного года. А уровень зарплаты не должен быть меньше 60 000 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что минимальная зарплата в Тюменской области на 2022 год составила 13 890 рублей. При этом некоторым категориям работников предлагают до 500 тысяч рублей в месяц.

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Власти Тюменской области хотят выдавать субсидии бизнесу, на средства которых в регион будут привлекать IT-специалистов из других субъектов страны и из-за рубежа. Соответствующий законопроект разработан департаментом инвестполитики области, и имеется в распоряжении URA.RU. «Утвердить порядок предоставления субсидий. Субсидии направляются на возмещение части затрат, связанных с привлечением в Тюменскую область работников из других субъектов РФ и иностранных государств», — говорится в тексте проекта постановления, разработанного департаментом инвестиционной политики Тюменской области. В документе также подчеркивается, что новые сотрудники должны быть заняты в сфере информационных технологий. Договор с ними работодатель должен заключить на срок не менее одного года. А уровень зарплаты не должен быть меньше 60 000 рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что минимальная зарплата в Тюменской области на 2022 год составила 13 890 рублей. При этом некоторым категориям работников предлагают до 500 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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