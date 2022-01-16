Рабочие места тюменцев хотят отдать специалистам из-за рубежа

В Тюмени придумали, как привлечь в регион IT-специалистов, в том числе — иностранных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Тюменской области хотят выдавать субсидии бизнесу, на средства которых в регион будут привлекать IT-специалистов из других субъектов страны и из-за рубежа. Соответствующий законопроект разработан департаментом инвестполитики области, и имеется в распоряжении URA.RU.

«Утвердить порядок предоставления субсидий. Субсидии направляются на возмещение части затрат, связанных с привлечением в Тюменскую область работников из других субъектов РФ и иностранных государств», — говорится в тексте проекта постановления, разработанного департаментом инвестиционной политики Тюменской области.

В документе также подчеркивается, что новые сотрудники должны быть заняты в сфере информационных технологий. Договор с ними работодатель должен заключить на срок не менее одного года. А уровень зарплаты не должен быть меньше 60 000 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что минимальная зарплата в Тюменской области на 2022 год составила 13 890 рублей. При этом некоторым категориям работников предлагают до 500 тысяч рублей в месяц.

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