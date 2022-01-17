В Тюмени заступились за кондуктора, высадившего ребенка на трассе

В тюменском ПАТП №1 заявили, что кондуктор действовал исходя из должностной инструкции Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кондуктор автобуса №100, высадившая из автобуса возле поселка Московский на трассе «Тюмень — Екатеринбург», предположительно, несовершеннолетнего ребенка, который не смог оплатить проезд, действовала по должностной инструкции. Об этом URA.RU сообщили в ПАТП №1, которое занимается обслуживанием маршрута. Там уточнили, что служебная видеозапись, сделанная в салоне автобуса, не позволяет установить возраст пассажира, которого кондуктор высадила прямо на федеральной трассе.

«12 января в 18:02 в автобусе, выполняющем регулярные перевозки по маршруту №100, пассажир не смог оплатить проезд банковской картой, при этом наличными средствами пассажир также не оплатил проезд. Руководствуясь требованиями должностной инструкции, кондуктор сообщила пассажиру о необходимости покинуть салон автобуса. Пассажир вышел в 18:11, перед этим проехав в указанном автобусе три остановочных пункта. Кондуктор не предпринимала активных действий для того, чтобы он покинул автобус», — пояснили там URA.RU.

В ПАТП добавили, что видеозапись, сделанная в салоне автобуса, не позволяет достоверно установить возраст пассажира, которого высадили на трассе 12 января. Поэтому нарушений в действиях кондуктора на предприятии не усматривают.

Ранее URA.RU писало о том, что кондуктор автобуса №100 высадила из транспорта девочку на трассе «Тюмень — Екатеринбург» из-за неработающей карты электронной оплаты проезда. В 2021 году вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым детей-безбилетников младше 16 лет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта. Расследованием инцидента занимается региональное управление СК.

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