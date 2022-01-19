Замгубернатора вызвали в суд из-за ремонта курганской дороги

Замгубернатора Владимира Архипова вызывали в суд в качестве свидетеля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замгубернатора Курганской области Владимира Архипова вызывали в суд в качестве свидетеля по делу о взыскании долга с местных властей за ремонт дороги в Кетовском районе. Документы по делу размещены на сайте областного арбитражного суда.

«Арбитражный суд Курганской области <…> определил <…> вызвать в суд в качестве свидетелей Архипова Владимира Викторовича, Воронцову Наталью Николаевну. Свидетелям при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — указано в документах суда.

Представители компании «Автодорстрой» просят суд взыскать более 60 тысяч рублей с администрации Кетовского района. Во время рассмотрения дела Архипов объяснил, что был в 2019 году главой Кетовского района. Он отметил, что договор, на который ссылаются представители компании, он не видел. Архипов подтвердил, что в декабре 2021 года он приходил на заседание в качестве свидетеля. «Судебное [заседание] уже было, пояснил, что вопросы, задаваемые администрации района, находятся в полномочиях Кетовского сельсовета», — объяснил он URA.RU.

На момент написания новости судебное заседание по делу было перенесено на 15 февраля. На заседании истец должен представить документы по финансированию спорных работ.

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