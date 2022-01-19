В ЯНАО мэрия более двух лет игнорировала требования прокуратуры

Мэрию с. Находка обязали предоставить мужчине жилье еще в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Находка (ЯНАО) более двух лет ждал, когда администрация предоставит его семье жилье. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, силовое ведомство обязало местную власть выделить мужчине жилье еще в 2019 году.

«Проверка показала, что по иску прокурора Тазовского района еще в 2019 году суд обязал администрацию с. Находка предоставить нуждающемуся гражданину и членам его семьи вне очереди благоустроенное жилое помещение на условиях договора социального найма. Судебный акт вступил в законную силу в январе 2020 г., однако до настоящего времени жилье гражданину не предоставлено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

За нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок с администрации села Находка взыскали компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Предоставление жилья нуждающейся семье находится на контроле силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко жителей аварийных домов переселили в новостройки, которые были построены с нарушениями норм. Жители семи новых домов пожаловались на это прокуратуре.

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