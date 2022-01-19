19 января 2022

Жительница Кургана винит врачей в смерти младенца. Ей присудили 20 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, врач, хирург, доктор
По мнению женщины, врачи могли спасти ее ребенка (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана, потерявшая новорожденного ребенка, обратилась в суд. Она считает, что врачи могли спасти ее ребенка. Ей присудили 20 тыс. рублей компенсации. Об этом рассказала сама женщина.

«Я считаю, что у врачей были возможности, шансы и оборудование, квалифицированные специалисты, чтобы вовремя определить наличие в моем организме как вируса герпеса, так и внутриутробной инфекции у моего ребенка. <…> Меня экстренно отправили в отделение, которое производит кесарево сечение», — рассказала женщина telegram-каналу Ural Mash.

По ее словам, никаких предпосылок инфекции не было. Председатель организации «Бесплатная правовая защита потребителей» Алексей Дегтярев рассказал изданию, что есть две экспертизы, связанные с делом. Одни эксперты считают, что внутриутробная инфекция была, и был определен ее срок, а другие отметили, что у врача не было возможности ее диагностировать.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который взаимодействует с депздравом. На момент написания новости, ответ не был получен.

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Жительница Кургана, потерявшая новорожденного ребенка, обратилась в суд. Она считает, что врачи могли спасти ее ребенка. Ей присудили 20 тыс. рублей компенсации. Об этом рассказала сама женщина. «Я считаю, что у врачей были возможности, шансы и оборудование, квалифицированные специалисты, чтобы вовремя определить наличие в моем организме как вируса герпеса, так и внутриутробной инфекции у моего ребенка. <…> Меня экстренно отправили в отделение, которое производит кесарево сечение», — рассказала женщина telegram-каналу Ural Mash. По ее словам, никаких предпосылок инфекции не было. Председатель организации «Бесплатная правовая защита потребителей» Алексей Дегтярев рассказал изданию, что есть две экспертизы, связанные с делом. Одни эксперты считают, что внутриутробная инфекция была, и был определен ее срок, а другие отметили, что у врача не было возможности ее диагностировать. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который взаимодействует с депздравом. На момент написания новости, ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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