По мнению женщины, врачи могли спасти ее ребенка (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительница Кургана, потерявшая новорожденного ребенка, обратилась в суд. Она считает, что врачи могли спасти ее ребенка. Ей присудили 20 тыс. рублей компенсации. Об этом рассказала сама женщина.

«Я считаю, что у врачей были возможности, шансы и оборудование, квалифицированные специалисты, чтобы вовремя определить наличие в моем организме как вируса герпеса, так и внутриутробной инфекции у моего ребенка. <…> Меня экстренно отправили в отделение, которое производит кесарево сечение», — рассказала женщина telegram-каналу Ural Mash.

По ее словам, никаких предпосылок инфекции не было. Председатель организации «Бесплатная правовая защита потребителей» Алексей Дегтярев рассказал изданию, что есть две экспертизы, связанные с делом. Одни эксперты считают, что внутриутробная инфекция была, и был определен ее срок, а другие отметили, что у врача не было возможности ее диагностировать.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который взаимодействует с депздравом. На момент написания новости, ответ не был получен.

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