Жители тюменского поселка рискуют замерзнуть из-за энергетиков

В поселке Московский Тюменского района с декабря происходят отключения электричества Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В поселке Московский Тюменского района с декабря 2021 года происходят систематические отключения электроэнергии. Из-за этого в частных домах местных жителей пропадает электричество, водоснабжение и тепло. Об этом URA.RU рассказал Олег Ивлев, который также проживает в поселке. Он уточнил, что специалисты компании «Россети Тюмень» в разгар морозов начали производить замену уличных электросчетчиков. После праздников энергетики возобновили работы, несмотря на возмущения тюменцев.

«К аварийным отключениям добавились в декабре и плановые отключения. Пока ждем бригаду — сидим без света, воды, тепла, так как все в частном доме работает от электричества. Зимой это особенно опасно, так как продолжительное отсутствие света — это перемерзшие батареи. В Федеральной антимонопольной службе возбудили дело об административном правонарушении. Но они продолжают нарушать. А мы элементарно боимся замерзнуть», — пояснил Ивлев в беседе с URA.RU.

Он добавил, что конце декабря при очередном утреннем отключении электричества местные жители вышли на улицу и заставили подрядчиков прекратить работы. В январе отключения возобновились, сообщила агентству одна из местных жительниц. «Местная администрация в конфликт не вмешивается. Хватит издеваться над людьми! Ставьте счетчики в теплое время года, а не в морозы зимой. Живем как в войну: без света, тепла и воды! Страдают наши дети!» — заявила она в беседе с агентством.

В администрацию Московского МО направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес компании «Россети».

Ранее жители поселка Московский Тюменского района написали обращение губернатору региона Александру Моору из-за постоянных отключений электричества. Об этом они рассказали URA.RU, предоставив копию документа.

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